В Челябинске на всероссийском турнире «Кубок Танкограда» боксеры заработали 2,6 млн рублей призовых

Челябинец Сергей Шарапов выиграл турнир «Кубок Танкограда» и получил звание «Мастер спорта России». Фото Федерации бокса Челябинской области

Финальные бои всероссийского турнира «Кубок Танкограда» завершились в минувшие выходные в челябинском Дворце спорта «Юность». Состязания собрали почти 150 боксеров из 30 регионов страны. Призовой фонд турнира составил 2,6 млн. рублей. Победители во всех 12 весовых категориях получили по 100 тысяч рублей, вторые призеры — по 50, два третьих места — по 25. За «золото» участникам присваивалось звание «Мастер спорта России».

Финальные бои прошли при полных трибунах — во ДС «Юность» пришли почти три тысячи зрителей.

В финал вышли шесть южноуральских боксеров, трое из них выиграли золотые медали. Победителями стали — Максим Стахеев (до 51 кг), Сергей Шарапов (до 60 кг) и Иван Лузин (92 кг).

Накануне финальных боев на церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер приветствовал участников турнира, отметив высокий уровень и высокий статус турнира.

— Планируем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием «Кубок Танкограда», — подчеркнул Алексей Текслер.

Главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов, комментируя итоги турнира, сказал, что южноуральские боксеры перевыполнили план.

— Перед началом состязаний надеялись, что трое наших боксеров выйдут в финал соревнований, а их оказалось шесть. И это при том, что ряд лидеров нашей команды пропускали турнир по различным причинам. Все пять дней мы видели качественный и зрелищный бокс. Спасибо гостям соревнований, любители бокса получили большое удовольствие от турнира, — подвел итоги Фаригат Касымов.

— Я шел к этому 15 лет. Всегда оставался в шаге от своей мечты и сегодня этот день настал, долгожданная победа и звание «Мастера Спорта России». Спасибо тем кто за меня болел, я слышал вас и чувствовал вашу поддержку. Спасибо моей семье, моим тренерам, мы проделали тяжелую работу в зале, это наша общая Победа. Перед турниром была сложная диета, нервы, спады, мы все прошли это и забрали то к чему так долго шли. Верно сказано, что дорогу осилит идущий. Спасибо моей второй половинке, она верила в меня больше, чем я сам. Идем дальше ! Впереди новые победы, - поделился впечатлениями от победы челябинец Сергей Шарапов.

Победители Всероссийского турнира «Кубок Танкограда» (Челябинск, 18-22 апреля 2023 года)

48 кг. Игорь Царегородцев (Республика Татарстан)

51 кг. Максим Стахеев (Челябинская область)

54 кг. Расул Джааев (ХМАО-Югра)

57 кг. Виталий Бойцов (Московская область)

60 кг. Сергей Шарапов (Челябинская область)

63,5 кг. Алан Борсов (Кабардино-Балкария)

67 кг. Артем Хусаинов (Кемеровская область)

71 кг. Денис Раков (Алтайский край)

75 кг. Данил Прокудин (Новосибирская область)

80 кг. Леон Антонян (Алтайский край)

86 кг. Антон Зайцев (Республика Татарстан)

92 кг. Иван Лузин (Челябинская область)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.