В Челябинске вместо пней посадят 23 лиственницы

Пеньки заменят деревьями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске на улице 40-летия Победы высадят новые лиственницы. Деревья появятся на участке между Комсомольским проспектом и улицей Салавата Юлаева.

Как сообщили в городском комитета дорожного хозяйства, посадкой займутся не сразу. Сначала потребуется выкорчевать два десятка пней, оставшихся от старых деревьев. К работе приступают в понедельник, 24 апреля.

Напомним, до 1 мая в Челябинске должны завершить весеннюю уборку.

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