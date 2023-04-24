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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 9:34

Попарился и примерил чужой халат: мужчина проник в соседскую баню, пока хозяин был на отдыхе

В Челябинской области мужчина устроил отдых в соседской бане, пока хозяина не было дома
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
Взломщик - Василий. Фото: Соцсети

Взломщик - Василий. Фото: Соцсети

В Бредах Челябинской области мужчина по имени Василий залез к соседу, уехавшему на отдых, чтобы «попробовать» его жизнь на вкус. Вершиной наслаждения ему казалась баня: свежая, жаркая, пахнущая пихтой и сосной. Взломщик растопил печь, попарился и приходил в себя, когда дверь распахнулась, и в проеме показались полицейские.

– Сообщение было зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по ст. 139 ч. 1 УК РФ, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Брединцы объясняют, что сосед – мужчина успешный, живет в хорошем доме, ездит на отличном авто, а Василий – парень совсем не такой. Вот и попытался «хлебнуть» чужого счастья. Теперь ему грозит до трех месяцев ареста или до года исправительных работ.

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