В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Валерий Гергиев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Челябинске 25 апреля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Музыканты выступят в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Дирижировать будет руководитель коллектива, народный артист России Валерий Гергиев.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, концерт станет частью Пасхального фестиваля, который в апреле и мае проходит в разных регионах России. Выступления на фестивале посвящены памятным датам и юбилеям знаменитых деятелей искусства. В Челябинске прозвучат сочинения Серея Рахманинова в честь 150-летия со дня рождения композитора.

Валерий Гергиев руководит симфоническим оркестром уже более 20 лет. А сам оркестр Мариинского театра является одним из старейших в стране, он отсчитывает свою историю от создания первого оркестра Петербургской императорской оперы.

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