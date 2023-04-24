Мужчина украл из аптеки коробку с пожертвованиями для больных детей и вытащил все деньги

Мужчине не помешала даже фотография ребенка на ящике. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Магнитогорске Челябинской области 42-летний ранее судимый мужчина украл коробку с пожертвованиями для больных детей, установленную в аптеке. После этого он скрылся, в подъезде вытащил деньги и бросил ящик у мусоропровода.

– Дознанием Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники аптеки быстро обратились в полицию и передали приметы грабителя. Благодаря этому его удалось оперативно задержать. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

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