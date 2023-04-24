В Челябинской области временно сделают бесплатным проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной Войны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В дни празднования Дня Победы в Челябинской области сделают бесплатным проезд в пригородных поездах и автобусах для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Такая льгота будет действовать в период с 6 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.
Бесплатный проезд будет действовать на поездах, обслуживание которых осуществляют «Свердловская пригородная компания» и «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». На него могут рассчитывать не только участники и инвалиды Великой Отечественной Войны, но и сопровождающие их лица.
— Оформление проездных документов будет производиться в пригородных кассах и поездах при предъявлении документа, подтверждающего право на льготы, — уточнили в Миндотрансе Челябинской области.
Предложение о бесплатном проезде также поддержали руководители автотранспортных предприятий, осуществляющих автобусные перевозки по регулярным маршрутам на территории региона.
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