«Я на них просто накричал»: мотоциклист, которого обвинили в избиении собак, рассказал свою версию событий

Тот самый мотоцикл и местный дворовой пес Бим. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинский мотоциклист, которого обвинили в жестоком избиении собак, рассказал свою версию событий. Накануне в редакцию КП-Челябинск обратилась жительница поселка Красное Поле Гуля Кафеева. По ее словам, вечером 21 апреля к ним во двор заехал мужчина на мотоцикле и разгневанный стал кидать в собак камни.

Но сам мотоциклист отрицает ее слова. Вот, что рассказывает он сам:

– Во дворе завелись какие-то собаки. Они носятся стайками от двух до восьми штук и терроризируют. Когда жена на заднем сидении едет, пугается. В тот день я возвращался с работы. Две особенно агрессивные собаки побежали, я не выдержал, слез с мотоцикла и начал кричать на них, отпугивать. В этот момент вышла соседка и закричала, мол, не трогай их. Потом собаки все ушли. А в интернете появился пост, якобы я камнями забил собак. Но это не так. У нас никаких камней во дворе нет, а у женщины нет ни фотографий, ни видео, никаких доказательств. Уже написал в полицию заявление о клевете, – рассказывает Михаил Мощенко.

Теперь полиция будет разбираться, кто из южноуральцев решил соврать.

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