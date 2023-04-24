Суд продлил арест бывшему советнику мэра Челябинска Петру Конареву

Петра Конарева арестовали в сентябре прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска в понедельник, 24 апреля, оставил под стражей бывшего советника мэра города Петра Конарева, обвиняемого в девяти эпизодах получения взяток. Он будет находиться в СИЗО как минимум месяц. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Суд отклонил ходатайство обвиняемого и стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест, удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде ареста до 27 мая, — уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Петр Конарев на посту советника мэра города получал взятки от предпринимателей, которые владели незаконными ларьками. В обмен на деньги чиновник закрывал глаза на их деятельность.

Экс-советника мэра Челябинска задержали вечером 9 сентября. Уже на следующие сутки, в день празднования Дня города, его заключили под стражу.

Петр Конарев работал замглавы города по экономическому развитию в команде Михаила Юревича, с декабря 2019 года занимал пост советника Натальи Котовой. Мэрия Челябинска расторгла с ним контракт в ноябре 2021 года. После увольнения Конарев занялся бизнесом.

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