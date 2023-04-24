Певец Александр Панайотов отменил запланированный на 26 апреля концерт в Челябинске

Александр Панайотов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске отменили концерт певца Александра Панайотова. Он должен был выступить 26 апреля в концертном зале ТРК «Таганай».

Артист на своей странице в соцсетях сообщил, что его концерт в Челябинске состоится позже. По его словам, перенос связан с техническими и административными причинами. Но какими именно – он не уточнил.

— Следите за афишей и анонсами, совсем скоро мы объявим новую дату и площадку. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Приносим извинения за причиненные неудобства и за то, что наша с вами встреча немного откладывается, но, поверьте, искренне, не по нашей вине. Надеемся на ваше понимание и на самую скорую встречу, — сообщил Александр Панайотов.

Другие концерты артиста пройдут по расписанию. В понедельник, 24 апреля, он выступает в Перми, а уже на следующий день – в Тюмени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru