В Челябинской области дети-сироты будут получать сертификаты на приобретение жилья

К сертификату можно добавить свои средства и купить более комфортное жилье Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области введут дополнительные меры соцподдержки для детей-сирот. Они смогут получать сертификаты на приобретение жилья. Министерство социальных отношений региона уже разработало законопроект для решения этого вопроса. Работа проводится по поручению губернатора Алексея Текслера.

— Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи, — отметил глава региона.

Сертификат будет распространяться на южноуральцев в возрасте от 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не обеспеченных жильем. Льготу можно будет объединить с другими мерами господдержки: с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья» и др.

— Законопроектом предусмотрено, чтобы приобретаемое жилье было современным и качественным, в том числе предусмотрены требования по году постройки (не старше 7 лет), — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Также к сертификату можно добавить свои средства и купить более комфортное жилье.

Законопроект о дополнительных мерах поддержки для детей-сирот уже направлен в Законодательное собрание. Депутаты рассмотрят его на ближайшем заседании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru