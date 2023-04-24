В Магнитогорске до 2 мая частично закроют движение на улице Сталеваров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске из-за ремонтных работ закроют движение транспорта по улице Сталеваров на участке от дома №24 до проспекта Карла Маркса. Ограничения будут действовать с 24 апреля до 2 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

Кроме того, до 5 мая было частично закрыто движение на улице Труда. Проезд закрыт на участке дороги от ул. Советской до ул. Жукова.

Водителей просят заранее учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

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