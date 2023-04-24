Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 17:23

В Магнитогорске до 2 мая частично закроют движение на улице Сталеваров

Водителей просят учитывать ограничения
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске из-за ремонтных работ закроют движение транспорта по улице Сталеваров на участке от дома №24 до проспекта Карла Маркса. Ограничения будут действовать с 24 апреля до 2 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

Кроме того, до 5 мая было частично закрыто движение на улице Труда. Проезд закрыт на участке дороги от ул. Советской до ул. Жукова.

Водителей просят заранее учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru