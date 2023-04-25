В Челябинске собираются потратить 163 млн рублей на ремонт двух дорог в Металлургическом районе

Ремонтом займутся в мае-августе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске планируют отремонтировать участки улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Сейчас городской Комитет дорожного хозяйства ищет подрядчиков, которые бы взялись за работу.

— Исполнителю предстоит заменить пучинистые грунты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары, восстановить газоны, нанести горизонтальную дорожную разметку, — рассказали в мэрии Челябинска.

На улице Богдана Хмельницкого необходимо обновить дорогу от пересечения с улицей Жукова до улицы Сталеваров. По данным портала госзакупок, за работу готовы заплатить до 89,8 млн рублей. Завершить ремонт необходимо к 20 августа.

Отремонтировать улицу Сталеваров от пересечения с Богдана Хмельницкого до Шоссе Металлургов необходимо до 10 июля. За замену асфальта на участке готовы отдать до 73,8 млн рублей.

Схема: администрация Челябинска

Оба аукциона пока в стадии подачи заявок, исполнителей выберут уже в мае.

Напомним, в Челябинске начали ремонт улицы Рождественского. Под мостами на время работ частично закроют движение.

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