Магнитогорский «Металлург» пробился в высший дивизион чемпионата России по баскетболу 3х3

«Металлург» успешно сыграл на отборочном этапе турнира «Претендент» в Москве и примет этап турнира у себя в Магнитогорске. Фото БК «Металлург»

В столице завершился этап (тандем «Претендент») чемпионата России по баскетболу 3×3. На этом этапе команды решали задачу выхода в высший дивизион. Это удалось магнитогорскому «Металлургу», который поочередно переиграл пермский «Bionord» — 19:18, нижегородский «Красный якорь» – 22:11, и в упорнейшей борьбе — златоустовский «Уралец» – 16:15

Таким образом, две команды Челябинской области — «Курчатов» и «Металлург», примут участие в тандеме «Мастер» чемпионата России 3х3, который пройдет 11-12 мая в Магнитогорске.

- Пробились в высший дивизион, чего не было ни разу за всю историю. Со второго «Претендента» попадаем сразу в «Мастер» — это хорошее достижение. Единственное огорчение, что наш товарищ Евгений Николаенко получил серьезную травму голеностопа. Мы рады, что тандем «Мастер» пройдет в Магнитогорске. Люди увидят, что такое баскетбол 3х3, ведь многие знают только о существовании формата 5х5. В Магнитку приедут команды-мастера, призеры Олимпийских игр — это очень круто. Будем стараться победить, — прокомментировал итоги турнира в Москве игрок «Металлурга» Александр Амелин.

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