«Люди напуганы»: В Челябинской области за антисанитарию закрыли переполненный реабилитационный центр

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, пресс-служба ГУФССП по Челябинской области.

В Челябинской области на 45 дней остановили работу реабилитационною центра для наркозависимых и алкозависимых. Суд принял такое решение из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Помещения центра в селе Потапово Еткульского района опечатали, а постояльцев увезли по домам родственники.

Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко рассказала, что центр проверили после обращения от жены одного из «пациентов».

На реабилитацию мужчину сдала сестра. Жена же ничего не знала о местонахождении мужчины. Вестей от него не приходило. Отыскать пропавшего супруга удалось только после вмешательства правоохранительных органов.

По словам Юлии Сударенко, центр находится в частном доме. Его подопечным приходилось спать на двухъярусных кроватях или вовсе на полу, пользоваться единственным санузлом на всех, терпеть тесноту.

Омбудсмен поделилась фото из помещений: заваленные вещами комнаты, сушащаяся где попало одежда, сильно переспевшие бананы на кухне.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, пресс-служба ГУФССП по Челябинской области.

— Невооруженным глазом видно, что помещение не рассчитано на такое количество людей. Кругом грязь и антисанитария. Я пообщалась со многими из постояльцев. Люди напуганы, отвечают односложно, — рассказала Юлия Сударенко.

Узнать, в чем заключается реабилитация, и как долго она длится, у омбудсмена не получилось. Рассказать об этом не смоли ни сотрудник, ни жители центра. При этом некоторые постояльцы признались омбудсмену, что провели на «реабилитации» более 9 месяцев, уйти им не позволяли.

Когда судебные приставы приехали в центр, там находился 41 человек, в том числе четыре женщины.

— На 41 человека – только одна раковина в комнате гигиены. На момент проверки в центре был только один сотрудник, который не смог предоставить санитарную книжку, — рассказали в региональном ГУФССП.

Среди других нарушений, послуживших причиной для приостановки работы заведения, — отсутствие горячего водоснабжения и неправильное хранение продуктов.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, пресс-служба ГУФССП по Челябинской области.

Готовкой и уборкой занимались сами постояльцы, дезинфекцию не проводил вообще никто. Не обеззараживали, в том числе, матрасы и одеяла.

— В судебном заседании представитель АНО «Центр социальной адаптации «Лайф» полностью признал вину и заверил, что работы по устранению выявленных недостатков уже ведутся, — уточнили в службе судебных приставов.

— Прокуратура вышла с иском в суд о запрете деятельности данного «центра», — добавила Юлия Сударенко. — Позиция правозащитников и уполномоченных органов в сфере социальных отношений едина - мы давно говорим о необходимости лицензирования деятельности частных организаций, оказывающих социальные услуги в стационарной форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.