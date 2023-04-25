В Магнитогорске отопление отключат 26 апреля

Батареи начнут остывать в среду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске отключать отопление начнут с 26 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

По правилам, отказаться от обогрева можно, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не менее +8 градусов. Установившуюся в Магнитогорске погоду сочли достаточно теплой, для завершения отопительного сезона.

Едва горожане успеют порадоваться прекращению жары в квартирах, как придется снова огорчаться. Уже с 12 мая в Магнитогорске начнут отключать горячую воду ради летнего ремонта и проверки теплосетей. График отключений со списками адресов можно посмотреть по ссылке.

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