Двое мужчин подожгли кафе в Ленинском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске двоих поджигателей кафе отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Двое мужчин подожгли кафе «Восторг» 17 апреля. Они хотели спалить заведение дотла, но его вовремя потушили.

— Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 июня 2023 года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Если бы их план все же осуществился, владелец кафе мог понести убытки до 500 тысяч рублей. Известно, что поджигателям 23 и 36 лет.

Поймать подозреваемых получилось быстро, поскольку они после себя оставили улики. Кроме этого, мужчин заметили и жители соседних домов.

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