«Ласточку» между Магнитогорском и Уфой планируют запустить 1 июня

Магнитогорцы смоут ездить в соседний регион на "Ласточке" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запустить поезд «Ласточка» между Магнитогорском и Уфой готовятся с 1 июня. Об этом сообщили в городском собрании депутатов. Поезд рассматривают как резервное средство передвижения на время закрытия магнитогорского аэропорта.

— Расписание и количество рейсов в настоящее время прорабатываются, — рассказал руководитель магнитогорского управления транспорта Кирилл Шумов.

Напомним, аэропорт в Магнитогорске не будет работать с 1 июня по 1 октября. В воздушной гавани собираются устроить ремонт и модернизировать оборудование. Из-за предстоящего перерыв в работе аэропорта уже усилили автобусное сообщение между Магнитогорском и Челябинском. Некоторые из автобусов заходят в челябинский аэропорт.

Между Магнитогорском и Челябинском можно также передвигаться на скоростных поездах «Ласточка». Под их расписание подстраивают график нового автобусного маршрута. От железнодорожного вокзала Магнитогорска пассажирам предложат на автобусе доехать до крупных зон отдыха — парка «Притяжение» и Экологического парка.

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