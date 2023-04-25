Житель Челябинской области нашел на озере 22 боевых снаряда

Еще 10 снарядов оказались пустыми. Фото: Управления Национальной гвардии в Челябинской области.

В Челябинской области на озере Иртыш нашли 22 боевых снаряда. О взрывоопасной находке житель Кыштыма, который находится неподалеку, сообщил в полицию. На место приехала группа разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии. Оказалось, что снаряды действительно боевые и могут быть опасны для жизни людей.

Рядом также лежали 10 пустых болванок. Все снаряды были калибром от 85 до 152 миллиметров. В итоге их уничтожили.

— Опасные находки были перемещены на специально подготовленную площадку и уничтожены накладными зарядами, — рассказали в пресс-службе Управления Национальной гвардии в Челябинской области.

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