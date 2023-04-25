Администрация Челябинска запустила конкурс на лучший городской бункер

В Челябинске выберут лучший городской бункер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Челябинска объявила о старте конкурса на лучший бункер. Официальное распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

– Смотр-конкурс проводится в целях: оценки состояния работы организаций по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени, – указано в положении конкурса.

Принять участие могут любые организации, владеющие защитными сооружениями гражданской обороны. Конкурс проводится в трех номинациях: для убежищ вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и свыше 600 человек.

Эксперты оценят герметичность помещений, состояние воздуховодов и фильтрующего оборудования, системы жизнеобеспечения, сантехники и противопожарных средств. Жюри также оценит наличие планов, журналов и прочей документации.

За достоинства бункеру будут начисляться баллы, за недостатки – отниматься. Максимум убежище может получить 3 тысячи баллов. В положении конкурса сказано, что дополнительные 50 баллов начисляются за наличие в бункере сборно-разборных нар.

Если вдруг у нескольких участников наберется одинаковое количество баллов, победителем признают наиболее герметичный бункер. Итоги конкурса объявят до 1 июня 2023 года.

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