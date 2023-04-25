В Челябинской области объявили конкурс на лучшее бомбоубежище

особое внимание уделят герметичности и прочности защитных сооружений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске начался смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Распоряжение провести соревнование подписала мэр Наталья Котова.

Специальная комиссия будет оценивать состояние бункеров до 31 мая, а потом выберет лучший. По условиям конкурса, всем убежищам по умолчанию присваивается по 3 тыс. баллов. При обнаружении недочетов и несовершенств баллы вычитают. Выше всего оцениваются герметичность укрытий, состояние ограждающих и защитных устройств. Очков можно лишиться за ржавчину на вентиляционной трубе или неправильную окраску воздуховода, отсутствие телефонной связи с пунктом управления, загроможденный проход к убежизу или неисправный унитаз в бункере.

Есть и возможность набрать баллы:

— При наличии в защитном сооружении сборно-разборных нар начисляется дополнительно 50 баллов, — говорится в правилах конкурса.

В судейскую комиссию входят представители городского управления безопасности, регионально министерства общественной безопасности и Росимущества.

Стоит отметить, что конкурс организуют ежегодно. Такие же смотры проходили в Челябинске в 2022 и 2021 годах.

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