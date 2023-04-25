Алексей Текслер предложил учредить новые региональные награды волонтерам и наставникам

Фото: правительство Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить новые региональные награды. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Глава региона отметил, что областной закон о наградах был принят еще в 2003 году и нуждается в изменениях. В частности, не отмечаются заслуги некоммерческого сектора, волонтеров и наставников.

— Достойной оценки заслуживают смелость и отвага, проявленные гражданами региона, — сказал Алексей Текслер.

После принятия нового закона, у награды «За заслуги перед Челябинской областью» появится медаль, а также три степени. Она будет присуждаться за обеспечение благополучия и роста благосостояния населения Челябинской области, развитие экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охране здоровья и окружающей среды и другие заслуги.

Также вводится медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Она будет присуждаться за сближение культур народов, укрепление дружественных отношений между Челябинской областью и другими регионами России.

Появятся и новые знаки отличия. «За благое дело» будут награждаться южноуральцы, которые реализуют социальные проекты, поддерживают людей в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов. Кроме того, появятся знаки отличия «За безупречную службу», «За смелость и отвагу», «Почетный наставник».