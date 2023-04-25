В Челябинске мужчина под видом газовщика связал пенсионерку и забрал у нее все деньги

Ранее мужчина неоднократно был судим. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Металлургическом районе Челябинска ранее судимый 27-летний мужчина под видом сотрудника газовой службы проник в квартиру к своей 83-летней соседке. Зайдя на кухню, он признался, что ему от старушки нужны деньги. Получив отказ, преступник вышел из себя. Несколько раз он ударил пенсионерку, потом связал ее и продолжил вымогательства. Женщина поняла, что выхода у нее нет, и отдала все свои сбережения – 37 тыс. рублей.

– Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В короткие сроки грабителя задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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