Отказаться от наличных денег согласны 15% челябинцев

Большинство горожан за то, чтобы сохранить бумажные деньги Фото: Даниил ОПАРИН

Полностью перейти на безналичный расчет готовы 15% жителей Челябинска. Таковы результаты недавнего опроса. В целом по России о желании не пользоваться наличными заявили 14% респондентов.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», три четверти челябинцев против отказа от наличных денег. (В целом по стране убежденных сторонников купюр и монет 73%). В качестве аргументов называют большую приватность и независимость от техники.

Сторонников банковский карт и мобильных платежей предсказуемо больше среди молодых челябинцев. 27% респондентов в возрасте до 34 лет согласны не пользоваться наличными. А среди опрошенных старше 45 лет больше не прикасаться к банкнотам готовы лишь 13%.

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