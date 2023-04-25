В Челябинске проведут курсы по оказанию первой помощи

Фото: Челябинское региональное отделение «Российского Красного Креста»

В Челябинске пройдут курсы по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщает издание Hornews.com. За восьмичасовой курс челябинцев научат приходить на помощь людям, которые получили ожог, подавились едой или сломали ногу. Все обучение пройдет в игровой форме, по большей части ученики будут практиковаться, а не зубрить теорию.

– Мы рассматриваем бытовые травмы. Например, на даче ставили забор, рука с перфоратором соскользнула. Или дома вешали люстру, упали со стула или лестницы, ударились, – рассказала координатор программы первой помощи Челябинского регионального отделения «Российского Красного Креста» Айгуль Мухаметханова.

По словам организаторов, дома можно получить куда больше травм, чем кажется на первый взгляд. Ученики будут практиковаться на манекенах. По результатам обучения выпускники получат сертификат международного образца.

Восьмичасовой курс стоит 3 500 рублей. Записаться можно по телефону 8 995 465-19-98. Занятия пройдут на улице Марченко, 11Б.

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