В Челябинске мужчина шлепнул по ягодицам 14-летнюю девочку и спрятался в трамвае

В такой задумчивой позе мужчина сидел в трамвае. Фото: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com

В Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина 35-летний мужчина шлепнул по ягодицам 14-летнюю девочку, которая стояла с мамой у цветочного развала. После этого он сразу перебежал дорогу и сел в трамвай.

Но скрыться мужчине не удалось – за ним побежала мать девочки. Она сфотографировала нахала и обратилась в полицию. Мужчину быстро нашли. Оказалось, что ранее он был судим. Возможно, во время своей выходки, он был пьян. Свой неадекватный поступок челябинец объяснил тем, что не понял возраст девушки и подумал, что она совершеннолетняя. В полиции подтвердили факт случившегося. Как стало известно КП-Челябинск, мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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