В Челябинской области из-за взрывных работ перекроют участок трассы М-5

Водителям легковушек на время работ разрешат ездить в объезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 27 апреля, на трассе М-5 в Челябинской области временно закроют движение. Речь идет об участке автодороги с 1565 по 1576 км в Ашинском районе. Там будут проводиться буровзрывные работы в рамках реконструкции трассы.

— Движение на участке 1565 км – 1576 км трассы М-5 будет закрыто 27 апреля с 10:00 до 13:00 часов, — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Объезд для легковых автомобилей будет осуществляться по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для грузовиков и автобусов на время работ проезд запретят.

Напомним, что ограничения на трассе М-5 в Ашинском районе будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября. Водителей просят учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.

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