На железнодорожном вокзале в Челябинске сошел с рельсов локомотив

По факту инцидента начата доследственная проверка

Во вторник, 25 апреля, на станции Челябинск-Главный с рельсов сошел локомотив. Инцидент произошел около трех часов дня возле стрелочного перехода 212. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ СКР на транспорте.

— Проводится осмотр места происшествия и ряд первоначальных проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. Осуществляются восстановительные работы, — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия поезд не опрокинулся, пострадавших нет. По факту схода локомотива организована доследственная проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Фото: Центральное МСУТ СКР

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент на расписание поездов не повлиял. В ходе проверки фактов причинения вреда окружающей среде не выявлено. Сошедший с рельсов локомотив был поставлен на путь.

— Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — отметили в надзорном ведомстве.

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