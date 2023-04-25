Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 13:43

Огнеборцы во время пожара в Челябинске спасли привязанную к будке собаку

На улице Шишкина загорелись два гаража
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сотрудники МЧС во время пожара в Челябинске спасли собаку. Все произошло на улице Шишкина, где 25 апреля загорелись два гаража. Хозяина строений рядом не было, а питомец был привязан к будке. Животное могло надышаться дымом и умереть от отравления.

Кроме того, огонь мог перекинуться на жилой дом. Расстояние до него от гаражей было меньше метра. Однако дальнейшее распространение огня предотвратили специалисты Челябинского гарнизона. Они вывели собаку в безопасное место и потушили пожар.

— Открытое горение ликвидировано. Жилье челябинцев не пострадало, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В обстоятельствах и причинах пожара предстоит разобраться сотрудникам отдела дознания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru