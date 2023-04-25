Губернатор Алексей Текслер предложил учредить новые награды в Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области планируют внести изменения в региональный закон «О наградах Челябинской области». С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.

Закон о региональных наградах был принят 20 лет назад и в настоящий момент нуждается в правках. Неохваченными остаются ряд сфер деятельности, которые получили существенное развитие в Челябинской области. Среди них — некоммерческий сектор, волонтерство и наставничество.

Кроме того, планируется добавить степени и медали у действующих наград, а также ввести новые Знаки отличия. Проект изменений в закон о наградах уже внесли на рассмотрение в Законодательное Собрание Челябинской области.

У награды «За заслуги перед Челябинской областью» появится медаль, а также три степени — она будет присуждаться за деятельность по обеспечению благополучия и роста благосостояния населения Челябинской области, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охране здоровья и окружающей среды, обеспечению экологической и общественной безопасности, законности, правопорядка, благотворительную и иную деятельность, способствующую процветанию Челябинской области.

Вводится медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Она будет присуждаться за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению дружественных отношений между Челябинской областью и другими регионами Российской Федерации; за работу принесшую значимые для Челябинской области результаты в государственной, политической, экономической, научно-исследовательской, общественной и иных сферах, и получившие широкую общественную известность и признательность.

Знак «За благое дело» будет вручаться южноуральцам за реализацию социальных проектов, волонтёрство, поддержку жителей Челябинской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.

Кроме того, появятся знаки отличия «За безупречную службу», «За смелость и отвагу», «Почетный наставник».

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