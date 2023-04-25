Челябинцев предупредили об изменении цвета воды из-под кранов

Качество воды в домах стабилизируется в течение 1-2 суток после завершения работ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске может поменяться цвет и мутность воды, которая течет из-под кранов в жилых домах и учреждениях. Такая особенность может наблюдаться на протяжении нескольких дней. В городской администрации объяснили, что сейчас на очистных сооружениях происходят технологические переключения для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды.

— В ближайшие дни возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям (цвет, мутность) из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах, — уточнили в мэрии.

Технологические переключения будут выполняться в течение нескольких недель. МУП «ПОВВ» будет заблаговременно информировать о них челябинцев. Качество воды в домах стабилизируется в течение 1-2 суток после завершения работ.

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