Мэрия Челябинска одобрила строительство многоэтажки на месте бывшего троллейбусного депо

Во время строительства нового ЖК гаражи сносить не будут. Фото: google.ru/maps

Администрация Челябинска разрешила строить жилую многоэтажку в Тракторозаводском районе. Здание возведут на месте бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской, 117. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Застройщиком объекта выступит компания «АгроДом». Ей предстоит возвести 20-этажное жилое здание с панорамными окнами и торговый комплекс. Фасад многоэтажки будет выходить на улицу Грибоедова. Кроме того, рядом с жилым домом сделают автопарковку и сквер с малыми архитектурными формами.

Напомним, троллейбусное депо №1 работало с 1957 по 2012 год. Его закрыл бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов. Он мотивировал это тем, что на содержание депо из бюджета города уходит слишком много денег.

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