СК начал проверку после жалоб на грязную воду в домах Челябинска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственные органы начали проверку после жалоб жителей Челябинска на грязную воду из-под кранов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за поступающую воду в дома граждан, — уточнили в ведомстве.

Проверка проводится на наличие признаков преступления по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления.

Ранее мэрия Челябинска сообщила, что вода из-под кранов может быть мутной из-за работ на очистных сооружениях. Сейчас там ведутся технологические переключения.

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