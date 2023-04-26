Погода задаст жару: в Челябинской области потеплеет до +25

Во второй половине недели станет еще теплее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области в последние дни апреля установится летняя погода. Уже в среду 26 апреля температура воздуха поднимется до +19, +24 градусов. Осадков метеорологи не ожидают, но предупреждают об усилении ветра. Он задует со скоростью 6-11, а при порывах — до 18 метров в секунду.

В четверг 27 апреля будет еще жарче: +20, +25 градусов днем. Местами возможны дожди, но только небольшие.

В пятницу станет немного прохладней: +17, +22, местами снова возможны будут небольшие дожди.

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