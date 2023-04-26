Челябинцев попросили три дня не гулять на пляжах

Акарицидную обработку устраивают дважды за сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске взялись за акарицидную обработку пляжей, а также газонов в Металлургическом и Тракторозаводском районах.

С 26 до 28 апреля обезопасить решили девять муниципальных пляжей: «Чайка», «Первоозерный», «Чуриловский», «Новороссийский», «Смолинский», «Спортивный», «Городской», «Шершневский» и «Белый парус».

— В целях безопасности просим воздержаться от прогулок в указанных местах в течение трех дней, — предупредили челябинцев в городском управлении безопасности.

С 27 апреля в Металлургическом районе планируют опылить спецсоставом площадку между домами №10, №10А, №12 и №12А по улице Комаровского, а также территорию между домами №53А и №53Б по шоссе Металлургов.

Кроме того, обработают газон вдоль дорожек и детскую площадку возле магазина «Магнит» в поселке Аэропорт.

Также обработку проведут вдоль ручья между улицами Анапской и 26-ти Бакинских Комиссаров.

В Тракторозаводском районе противоклещевым составом опылят зеленые зоны на берегу Первого озера у пляжа «Чайка», на Аллее Ветеранов, Аллее Овчинникова. Кроме того, обработают «Мамин-сквер» и площадку между 1-м и 3-м Бульварным переулками.

Как уточнили в мэрии Челябинска, в августе-сентябре все участки опрыскают средством против клещей повторно. При этом о безопасности при прогулках горожанам все равно забывать не стоит, потому что акарицидная обработка территорий снижает опасность появления клещей, но все же не защищает от них на 100%.

Добавим, запретные для пляжных прогулок дни обещают быть жаркими. По прогнозу, температура поднимется до +25 градусов.

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