«А я думала, кошка»: в Челябинске на дереве заметили куницу, на которую напали сороки

Куница сидела на дереве и отбивалась от сорок. Фото: Юлия Михеева

Жительница челябинского поселка Смолино по пути на работу увидела, как стая сорок кружит над сидящей на дереве кошкой. Изредка птицы нападали на нее, пытаясь скинуть с ветки. Женщина пригляделась и поняла, что животное уж слишком большое, чтобы быть Барсиком или Муркой.

– Вышла из машины, подошла ближе, и увидела, что это куница. Размером со среднюю собаку. Сфотографировала, – рассказала КП-Челябинск Юлия Михеева.

Посмотрев на человека, куница бросилась ловко убегать по веткам деревьев и быстро пропала из виду. Соседи Юлии по поселку позвонили в службу по отлову диких животных.

– Будьте внимательны, может кур погрызть. А может быть и бешеной. Дикий зверь, – предупредила соседей Юлия.

Куницы, конечно, будут половчее этих городских котов! Ловко они по деревьям прыгают, высоты не боятся. А вот коты иногда застревают. Да так, что приходится спасательные операции организовывать. Одна прошла недавно в Челябинске.

Кстати, в Челябинске уже встречали куниц, которые любят прыгать по веткам. Несколько лет назад одна такая появилась в Металлургическом районе, где разворошила птичье гнездо.

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