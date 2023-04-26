В Челябинске 26 апреля перекроют площадь Революции ради репетиции парада

Репетиция займет три часа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 26 апреля состоится вторая репетиция парада. Торжественное построение войск будут отрабатывать с 17:00 до 20:00. На это время площадь Революции закроют для пешеходов.

Как уточнили в городском управлении культуры, проезд транспорта по проспекту Ленина ограничивать не станут.

Напомним, 27 и 28 апреля главную площадь Челябинска снова закроют. Но уже не для тренировочного построения, а для репетиции выступлений артистов.

Генеральная репетиция парада назначена на 6 мая.

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