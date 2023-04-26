В Челябинске на выходных изменят маршруты четырех троллейбусов

На привычные маршруты троллейбусы вернутся 2 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусов №5, №7, №12 и №16. По альтернативным схемам транспорт будет курсировать с 29 апреля до 5:00 вторника 2 мая.

— Закрывается движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной АМЗ, — объяснили в ОГКУ «Организатор перевозок. — Модернизируем контактную сеть.

Все четыре троллейбуса на время работ будут ездить до ТК «Кольцо».

Челябинцам в качестве альтернативы измененным маршрутам рекомендуют пользоваться автобусами №51 и №66.

Напомним, до 28 апреля по вечерам в Челябинске будут перекрывать площадь Революции.

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