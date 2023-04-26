Пропавшая 5-летняя девочка ни дня не провела в детском доме Челябинска

Девочку разыскивают уже почти два года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пропавшая 5-летняя девочка, из-за которой возбудили уголовное дело о похищении, ни дня не провела в детском доме. Об этом КП-Челябинск рассказали в администрации города. Оказалось, что в 2021 году ребенка опекала тетя, но со своими обязанностями женщина не справлялась, поэтому девочку решили передать в детский дом.
Но когда за малышкой пришли органы опеки, ребенка в семье уже не было. После этого девочку начали искать, и не нашли по сей день. А в апреле инициировали очередную проверку с участием прокуратуры и завели уголовное дело.
– Ребенка из детского дома никто не похищал, поскольку фактически девочка там не пробыла ни дня, – рассказала председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.
Как стало известно КП-Челябинск, пропавшая девочка была из цыганской семьи.
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