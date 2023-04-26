В Челябинске 26 апреля начали отключать отопление

Жара в квартирах челябинцев скоро ослабнет
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске с 26 апреля начнут остывать батареи. В городе после нескольких очень теплых дней решили отключить отопление. Распоряжение об этом накануне подписала мэр Наталья Котова.
— Организациям, эксплуатирующим, управляющим, и обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы, обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему, — говорится в документе.
Напомним, по правилам отопление можно выключить, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не опускается ниже +8 градусов. В Челябинск в конце апреля пришло летнее тепло. В ближайшие дни обещают до +25 градусов.
Через месяц после отключения отопления в Челябинске начнет пропадать горячая вода. Опрессовки в 2023 году стартуют 23 мая.
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