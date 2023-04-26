Жителей Карабаша проконсультируют по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов

В мае региональный оператор проведет серию выездных встреч с жителями Карабашского городского округа. Консультации будут проходить при участии специалистов Центра коммунального сервиса каждый четверг — 4, 11, 18 и 25 мая. Прием населения будет с 11:00 до 15:00 в здании городской администрации по адресу: Карабаш, ул. Металлургов, 3 (актовый зал).

На встречах с представителями регоператора можно получить подробные ответы на все вопросы, связанные со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами, актуализировать данные по расчетному счету и подать необходимые документы на заключение договора и заявление на перерасчет.

Для оперативной связи с населением также работает горячая линия ЦКС, телефон (351) 200-33-83. Свой вопрос региональному оператору можно направить через сайт — cks174.ru. Для этого здесь предусмотрена форма обратной связи. Обращения принимаются и на электронную почту info@cks174.ru.