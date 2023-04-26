В Челябинске решили не разбирать световой потолок на Кировке

Из праздничной иллюминация превратилась в повседневную Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Декоративные лампы над пешеходной частью улицы Кирова в Челябинске будут светиться круглый год. Об этом сообщили в городской администрации.

Световой потолок за 86 млн рублей собрали минувшей зимой. Им заменили предыдущее новогоднее украшение пешеходной улицы — светомузыкальный тоннель.

Новогодние украшения из центра Челябинска с приближением весны убрали, но светящиеся шары над Кировкой оставили. Чтобы решить их судьбу, провели онлайн-опрос. В голосовании поучаствовали почти 2 тыс. человек.

39% опрошенных посчитали, что нужно сохранить изюминку зимней иллюминации и разобрать световой потолок до следующего Нового года.

Но перевесило другое мнение. 60% челябинцев проголосовали за то, чтобы световой потолок включали в темное время суток и зимой, и летом.

Горожан во время опроса попросили также поставить иллюминации оценку по пятибалльной шкале. 59% респондентов оценили световой потолок на пятерку, а единицу гирляндам поставили 9% участников голосования.

Ранее корреспондент КП-Челябинск прямо на Кировке спросил горожан, что лучше сделать со световым потолком. Вот что ответили челябинцы.

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