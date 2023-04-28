Жителей Чесменского района проконсультируют по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов

В рамках выездной работы в сельский район специалисты ЦКС будут проводить прием местных жителей каждый четверг, 4, 11, 18 и 25 мая. Часы работы — с 11:00 до 15:00. Место встреч —здание в районной администрации (Чесма, ул. Волошина, 18, кабинет эколога).

На встречах с представителями регоператора можно получить подробные ответы на все вопросы, связанные со сферой обращения с твердыми коммунальными услугами, актуализировать информацию о лицевом счете, подать документы на заключение договора или заявление на перерасчет.

Для оперативной связи с населением также работает горячая линия ЦКС, телефон (351) 200-33-83. Свой вопрос региональному оператору можно направить через сайт — cks174.ru. Для этого здесь предусмотрена форма обратной связи. Обращения принимаются и на электронную почту info@cks174.ru.