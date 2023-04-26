«Земля в иллюминаторе»: южноуральцы стали чаще изучать звезды и ездить к «космическим» местам

Фото: Роскосмос, Сергей Корсаков

В апреле интерес россиян к уральским местам, связанным с космической тематикой, увеличился почти в 1,5 раза к началу года. Одной из самых популярных локаций стали окрестности озера Чебаркуль, куда упал челябинский метеорит. Сами южноуральцы также увлеклись космосом – в апреле они стали в 3,5 раза чаще изучать Солнечную систему в режиме онлайн.

На всплеск подобной активности, в том числе, могла повлиять премьера фильма «Вызов» - первой картины в истории кинематографа, снятой в космосе.

Согласно анализу обезличенных данных с базовых станций МегаФона, обслуживающих территорию космических мест, наибольшая динамика туристической активности отмечена вблизи озера Чебаркуль. Побывать на месте падения метеорита в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года. Среди уральцев наибольший интерес к территории проявили сами южноуральцы, свердловчане, югорчане, тюменцы и курганцы. Среди туристов из других регионов страны чаще всего к берегам озера наведывались жители Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы.

«Порой наши базовые станции становятся свидетелями невероятных космических событий, например, падения метеорита. Согласно статистике, это место сейчас популярно у любителей космоса со всей страны. Для комфорта туристов ранее мы в 1,5 раза расширили ёмкость 4G и увеличили скорость интернета в регионе», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

В числе популярных маршрутов у россиян и, в частности жителей Южного Урала, этой весной также оказалась единственная на Урале астрономическая обсерватория возле станции Коуровка в Свердловской области. Сюда стали приезжать на 20% больше людей. В список вошел и глиняный карьер «Уральский Марс» вблизи Богдановича, который стали на 12% чаще выбирать ценители внеземных фотосессий. Подросло внимание к музею Юрия Левитана в Екатеринбурге – именно этот диктор объявил о полете Юрия Гагарина.

Южноуральцы также в целом стали больше интересоваться темой космоса. Востребованность сайтов, где можно посмотреть галактику, изучить спутники земли и узнать новости, выросла в 1,6 раза. Наибольшая динамика зафиксирована к ресурсам, где можно в режиме реального времени смотреть на Солнечную систему, ночное небо, солнце, звезды, движение планет и комет. Рост к таким сайтам составил 3,5 раза.