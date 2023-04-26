Проект «Новый Снежинск» будет запущен в 2024 году

Подробности проекта Алексей Текслер рассказала на форуме при участии "Росатома". Фото: пресс-служба губернатора.

В закрытый город Снежинск приедут учиться и работать аспиранты и магистранты со всей страны. Проект «Новый Снежинск» начнет работать уже с 2024 года. Об этом на форуме-диалоге «Национальный интерес, экология, безопасность» в Челябинске, организованном Госкорпорацией «Росатом» сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Это серьезный проект, в центре Снежинска будет создан новый кампус, куда будут приезжать аспиранты со всей страны и завершать свое образование на месте, — отметил Алексей Текслер. — Это будет практически дуальное образование. Студенты будут учиться и работать, и я уверен, что подавляющее большинство ребят останется работать не только в Снежинске, но и в Озерске, в Свердловской области.

По словам главы региона, сейчас завершается согласование соглашения, которое будет заключено между правительством региона и Госкорпорацией «Росатом». Подписать его планируется этим летом во время празднования 75-летия ПО «Маяк».