Умерла Татьяна Артишевская, преподаватель психологии ЧелГУ

Фото: ЧелГУ

Умерла Татьяна Артишевская, доцент кафедры теории массовых коммуникаций ЧелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Татьяна Михайловна много лет посвятила педагогике, преподавала психологию. Студенты запомнят ее как чуткого и доброго человека. Ей было 69 лет.

О времени и месте прощания с Татьяной Артишевской университет сообщит позже.

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