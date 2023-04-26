Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 8:43

Умерла Татьяна Артишевская, преподаватель психологии ЧелГУ

Она много лет посвятила работе на кафедре теории массовых коммуникаций
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фото: ЧелГУ

Фото: ЧелГУ

Умерла Татьяна Артишевская, доцент кафедры теории массовых коммуникаций ЧелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Татьяна Михайловна много лет посвятила педагогике, преподавала психологию. Студенты запомнят ее как чуткого и доброго человека. Ей было 69 лет.

О времени и месте прощания с Татьяной Артишевской университет сообщит позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru