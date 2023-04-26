В Челябинске роддом закрыли на карантин из-за кори

Когда закончится карантин, пока неизвестно. Фото: Клиника ЮУГМУ.

Роддом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета закрыли на карантин из-за кори. Теперь мамы не могут попасть к своим недоношенным детям в другое отделение, а некоторым беременным приходится искать другие роддома.

В апреле в родильный дом ЮУГМУ поступила женщина с корью. В зоне риска оказались другие роженицы и новорожденные. Поэтому с 24 апреля новых пациенток не принимают.

– В родильном доме клиники временно приостановлена госпитализация пациенток по постановлению главсанврача по Челябинской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, – рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Клиники ЮУГМУ.

Когда закончится карантин, пока неизвестно. В медучреждении говорят: «до особого распоряжения».

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