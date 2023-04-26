Подозреваемой оказалась родственница пропавшей девочки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинске задержали подозреваемую в похищении 5-летней девочки. Как сообщил наш источник, женщину поместили в изолятор временного содержания. Она является родственницей пропавшего ребенка.

Напоминаем, что в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека». Где находится ребенок, все еще неизвестно.

Ранее КП-Челябинск писала о том, что пропавшая девочка должна была находиться в детском доме, но не провела там ни дня. Оказалось, что ранее ее опекала тетя, но не справлялась. Из-за этого ребенка решили отдать в интернат. Когда органы опеки пришли за девочкой, ее уже не было в семье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru