В челябинском парке Гагарина установят юрты

Кыргызстанские лепешки май нан и уйгур нан Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Челябинске 28 и 29 апреля пройдет Юрточный фестиваль. Его площадки будут открыты с 11:00 до 20:00 в парке имени Гагарина.

Как рассказали в региональном «Центре проектного развития территорий и туризма», фестиваль будет посвящен культуре Кыргызстана. Челябинцы смогут больше узнать о туристическом потенциале и достопримечательностях этой страны (в том числе об озере Иссык-Куль).

В парке развернут юрты, горожане смогут попробовать блюда национальной кухни Кыргызстана и посмотреть театрализованное представление.

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