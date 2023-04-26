Госкорпорация «Росатом» провела в Челябинске форум по безопасного развития ядерных технологий

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о сотрудничестве региона с госкорпорацией «Роматом». С подробным докладом глава региона выступил на форуме в Челябинске «Национальный интерес, экология, безопасность».

Соглашение между правительством региона и госкорпорацией было подписано в 2019 году. Оно касается как социально-экономического развития атомградов, так и инвестиционных проектов.

Так, совместно с «Росатомом» в 2021 году была рекультивирована челябинская свалка, такой же проект стартует в Магнитогорске.

Именно при участии корпорации началось обновление профессиональных колледжей.

— Наш регион —лидер по созданию центров «Профессионалитет» в стране, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Их создано 8 — больше, чем в любом другом регионе страны. Сегодня мы отрабатываем еще одну заявку на 8 центров. Первые два лидерских центра мы создали вместе с «Росатомом». Сам был на этих объектах. Это современное профтехучилище, где ребята не просто получают знания, они приходят на работу уже готовыми специалистами.

Также «Росатом» является основоположником проекта «Бережливого производства», который успешно реализуется в Челябинской области.