В Челябинске 29 апреля изменят сразу 18 маршрутов общественного транспорта

Атлеты побегут по проспекту Ленина. А все остальные — к альтернативным остановкам транспорта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 29 апреля состоится легкоатлетическая эстафета. Ради нее перекроют проспект Ленина на участке от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой и изменят маршруты общественного транспорта.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

По альтернативным схемам автобусы и троллейбусы будут курсировать с 8:30 до 15:00. Изменения коснутся 12 автобусных маршрутов и 6 троллейбусных.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Вот по каким маршрутам будет ездить транспорт во время эстафеты:

Автобусы:

№2. Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Лесопарковая – Петра Столыпина

№4. Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина

№14. Железнодорожный. вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово

№15. ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Пушкина – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – ЧМК

№33. Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина

№51. Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Воровского – Сосновка

№64. Автобусный парк – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный. вокзал

№81. Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина

№90с. Железнодорожный. вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Сад Кристалл

КМ. Калинина – Кирова – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница

№123. Автовокзал – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина

№483. Старокамышинск – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина.

Троллейбусы:

№7. ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская

№12. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Комсомольский проспект – Молдавская

№№14. ЧМК – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев –Братьев Кашириных

№17. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская

№16. ЖБИ – Железнодорожный. вокзал

№19. Первоозерный – Железнодорожный. вокзал.

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